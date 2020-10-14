THY Euroleague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında CSKA Moskova'yı konuk etti. Çıktığı ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, CSKA Moskova'ya mağlup olarak ilk yenilgisini tattı. Konuk CSKA Moskova ise 3. maçında 2. galibiyetini almış oldu.

DE COLO OYUN DIŞI KALDI!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Nando De Colo, iki teknik faul alması sonucunda son periyotta oyun dışında kaldı.

1. ÇEYREK SONUCU: 10-12

İLK YARI SONUCU: 31-32

3.ÇEYREK SONUCU: 51-49

4. ÇEYREK SONUCU: 69-69