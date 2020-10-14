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    • 14.10.2020 23:33
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    77-78 | MAÇ SONUCU

    Euroleague'in 3. haftasında temsilcimiz , sahasında 'yı konuk etti. Çıktığı ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 'ya mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

    Fenerbahçe uzatmada mağlup!

    Euroleague'in 3. haftasında temsilcimiz , sahasında 'yı konuk etti. Çıktığı ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 'ya mağlup olarak ilk yenilgisini tattı. Konuk CSKA Moskova ise 3. maçında 2. galibiyetini almış oldu.

    DE COLO OYUN DIŞI KALDI!
    Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Nando De Colo, iki teknik faul alması sonucunda son periyotta oyun dışında kaldı.

    1. ÇEYREK SONUCU: 10-12

    İLK YARI SONUCU: 31-32

    3.ÇEYREK SONUCU: 51-49

    4. ÇEYREK SONUCU: 69-69

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beko 77-78 CSKA Moskova | MAÇ SONUCU