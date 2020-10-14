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    • 14.10.2020 23:48
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    A Milli Takım Aslantepe'de 'a diş geçiremedi!

    Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında A Stadyumu'nda  ile 2-2 berabere kaldı. Sırbistan'ın gollerini Savic ve Mitrovic kaydederken A Milli Takımımızın golleri ve Ozan Tufan'dan geldi. Burak Yılmaz 90+1'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



    A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçı kapsamında bugün İstanbul Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    2-0 geriye düşen Türkiye, mücadelenin son yarım saatindeki futboluyla 1-1 puanı kurtardı. Sırbistan ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Türkiye, grubundaki 4. maçında puanını 2'ye çıkarttı.



    İLK YARIDA TEK GOL SIRBİSTAN'DAN
    Maça iyi başlayan Sırbistan, Hasan Ali Kaldırım'ın hatasında golü buldu. 21. dakikada gelişen Sırbistan atağında M. Ristic'in asistini iyi değerlendiren Milinković-Savic, topu filelere gönderdi. 1-0

    Türkiye ilk yarının kalan dakikalarında pozisyonlar yakalasa da skoru değiştiremedi.



    2. YARIDA TÜRKİYE FIRTINASI
    A Milli takım ikinci 45 dakika iyi başlasa da penaltıdan gelen gol ile 2-0 geriye düştü. Pes etmeyen milliler, peş peşe buldukları gollerle skoru eşitledi

    Önce Hakan Çalhanoğlu ile 56. dakikada farkı bire indiren Türkiye, daha sonra Ozan tufan ile skoru eşitledi.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı, 76. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

    Türkiye, Merih Demiral'ın 80. dakikada çizgiden çıkardığı topla 1 puanı kurtardı.
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    Haberler Spor A Milli Takım Aslantepe'de Sırbistan'a diş geçiremedi!