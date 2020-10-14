



2. YARIDA TÜRKİYE FIRTINASI

A Milli takım ikinci 45 dakika iyi başlasa da penaltıdan gelen gol ile 2-0 geriye düştü. Pes etmeyen milliler, peş peşe buldukları gollerle skoru eşitledi

Önce Hakan Çalhanoğlu ile 56. dakikada farkı bire indiren Türkiye, daha sonra Ozan tufan ile skoru eşitledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 76. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Türkiye, Merih Demiral'ın 80. dakikada çizgiden çıkardığı topla 1 puanı kurtardı.