Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun herhangi bir semptom göstermemesine rağmen ilk testinin pozitif çıktığı ve ikinci testin sonucunun beklenildiği belirtildi.
İKİNCİ TEST SONUCU BEKLENİYOR
Cristiano Ronaldo ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de TSİ 21.45'te oynanacak İsveç maçının kadrosundan önlem amaçlı olarak çıkarıldı.
"Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor. İkinci testin sonucu bekleniyor."
HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Koronavirüs salgını kapsamında yaptığı ihlaller ve uymadığı kurallar sebebiyle hakim karşısına çıkabilir.
Torino Halk Sağlığı Merkezi, corona virüsü önlemlerine uymayarak milli takım kampı için şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.
YAPTIRIM UYGULANMASI KESİN
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan koronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etmişti.
Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtilmişti.