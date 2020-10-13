



YAPTIRIM UYGULANMASI KESİN

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan koronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etmişti.

Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtilmişti.