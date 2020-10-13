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    • Spor
    • 13.10.2020 17:55
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    • 13.10.2020 17:55
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    'nda bir üst tura yükseldi

    heyecanı spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor. temsilcisi evinde Manisaspor'u ağırladı. 90 dakikanın sonunda ev sahibi Bergama Belediyespor, Manisaspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

    heyecanı başlıyor. A Spor'da büyük heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

    BERGAMA BELEDİYESPOR TUR ATLADI
    A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan karşılaşmada evinde Manisaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi temsilcisinin 1-0'lık galibiyeti ile sona ererken ekibi Bergama Belediyespor bir üst tura yükselmeyi başardı.

    GALİBİYETİ HALİL GETİRDİ
    Bergama Belediyespor'un forvet oyuncusu Halil Yılmaz maçın 68.dakikasında attığı gol ile takımına turu getirdi.

    14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

    13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI

    15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI

    19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

    15 EKİM PERŞEMBE

    13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI

    14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI

    19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

    *Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor bir üst tura yükseldi