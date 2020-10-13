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BERGAMA BELEDİYESPOR TUR ATLADI

A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan karşılaşmada Bergama Belediyespor evinde Manisaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi temsilcisinin 1-0'lık galibiyeti ile sona ererken İzmir ekibi Bergama Belediyespor bir üst tura yükselmeyi başardı.





GALİBİYETİ HALİL GETİRDİ

Bergama Belediyespor'un forvet oyuncusu Halil Yılmaz maçın 68.dakikasında attığı gol ile takımına turu getirdi.



14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA



13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI



15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI

19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE



13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI



14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI



19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.