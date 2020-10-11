İlk iki setin aksine üçüncü set, başa baş mücadeleye sahne oldu. Buna rağmen Djokovic'in maç boyunca yaptığı basit hatalar, üçüncü sette de devam etti. Karşılaşmada büyük ölçüde üstünlük kuran Nadal, üçüncü seti 7-5, 2 saat 41 dakika süren mücadeleyi de 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Nadal'dan 100. galibiyet, 13. şampiyonluk

Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluğa ulaşan Nadal, turnuvanın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Bir grand slam turnuvasında en fazla şampiyonluk elde eden isim olarak öne çıkan Nadal, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra Fransa Açık'ta 13. defa şampiyonluk yaşadı.