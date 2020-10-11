Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, 1 saat 35 dakika 49.641 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kariyerinde 91. kez podyumun zirvesine çıkan Hamilton, Michael Schumacher'e ait en fazla yarış kazanan pilot rekorunu egale etti.

Yarış sonrasında Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, babasının kasklarından birini Hamilton'a hediye etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen liderin 4.47 saniye ardından podyumun ikinci basamağına çıkarken, Renault pilotu Daniel Ricciardo 14.613 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.