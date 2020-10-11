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    • 11.10.2020 20:29
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    - | CANLI ANLATIM

    A , Uluslar B Ligi 3. Grup mücadelesinde ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Millilerin ilk 11'i belli oldu!

    A , Uluslar B Ligi 3. Grup mücadelesinde ile deplasmanda karşılaşıyor.

    Rusya'nın başkenti 'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Rusya - karşılaşması 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    RUSYA - TÜRKİYE | CANLI

    İLK 11'LER
    Rusya:

    Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz

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