Galatasaray'dan FIFA'ya Gomis başvurusu

KONU FIFA'YA TAŞINDI!

Ajansspor'un derlediği Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Hilal'in, Fransız golcünün son taksiti olan 2 milyon euro'yu ödemediği ve bu nedenle Galatasaray'ın Suudi ekibini FIFA'ya şikayet ettiğini yazdı.

Ayrıca, Gomis'in henüz alacaklarını alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımını FIFA'ya şikaye etmeye hazırlandığı belirtildi.