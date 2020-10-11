DIAGNE 13 GOLE İMZA ATTI

Galatasaray Mbaye Diagne'yi 13 milyon Euro gibi yüksek bir rakamla transfer etti. Senegalli futbolcu ayrıca şu ana kadar 2.3 milyon Euro kazandı. Sarı-Kırmızılı forma altında toplam 13 gole imza attı.