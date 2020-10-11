Bakan Kasapoğlu’ndan tesislerde inceleme (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören ilçesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Güngören Spor Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada tesislerin son durumu konuşuldu.