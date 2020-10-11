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    • Spor
    • 11.10.2020 Gazete
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    Bakan Kasapoğlu’ndan tesislerde inceleme (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Gençlik ve . , Güngören ilçesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde tarafından açılacak olan ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada tesislerin son durumu konuşuldu.

    Bakan Kasapoğlu’ndan tesislerde inceleme

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören ilçesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Güngören Spor Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada tesislerin son durumu konuşuldu.

    VAKIFBANK DEPLASMANDA SET VERMEDEN GALİP
    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Böylece ligde beşte beş yapmayı başardı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş: 0 - THY: 3, , Sarıyer Bld: 0 - PTT: 3, Kuzeyboru: 3 - İlbank: 1, Sistem9 Yeşilyurt-G.Saray HDI Sigorta: 3-1, F.Bahçe-Aydın BŞB: 3-0.

    TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM AÇIKLANDI
    Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı belli oldu. Kupada 1. turda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. 13-14-15 Ekim'de yapılacak maçlar, tek maç usülüne göre oynanacak. Müsabakalar neticesinde 21 takım 2. tura çıkacak. Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları 20-21-22 Ekim'de gerçekeleşecek.

    ABOUBAKAR'DAN TARAFTARA MESAJ
    Beşiktaş'a geri dönen Aboubakar Vodafone Park'taki tribünleri çok özlediğini söyleyerek, "Taraftarımız rahat olsun. Bu takım iyi işler yapacak" dedi.

    UYUM SORUNU YAŞAMADIM


    Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal takımda uyum sorunu yaşamadığını söyledi. Cezayirli star "Herkes bana destek oluyor" dedi.
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    Haberler Spor Bakan Kasapoğlu’ndan tesislerde inceleme (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)