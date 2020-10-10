ANNEM BANA ÇOK YARDIMCI OLDU

Bu durumu en zor karşılayacak kişinin annem olduğunu biliyordum. Çünkü, kendisi bir Hristiyan olarak dini vecibelerini yerine getiriyordu. Babam için çok zor olmadı. O biraz daha anlayışlıydı. Kendisi de Hristiyan. Annem için önce gerçekten zor oldu ama daha sonra beni anlayışla karşıladı. Annem, çocuklarıma baktığı sırada da eve yiyecek- içecek olarak ne alırsa alsın, helal olan ve yasaklanmamış şeyler olduğuna emin olmaya çalışıyor. Eve dinen yasak olan şeylerin girmesine engel oldu.