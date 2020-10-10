Bugün saat 17.00'de hazırlık maçları kapsamında Fenerbahçe ve İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Yaptığı yeni transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe milli maç arasında İstanbulspor ile mücadele ediyor. Maçı izlemek isteyen izleyiciler ise FB İstanbulspor maçı canlı yayın nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.