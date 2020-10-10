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    • 10.10.2020 17:27
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    'nda koronavirüs vakası: karantinaya alındı

    CSKA ve 'nın oyuncusu , yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı. Fernandez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve takımdaki diğer futbolcuların testlerinin negatif sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı.

    AA
    Rusya Milli Takımı'nda koronavirüs vakası

    'nın sosyal medya hesabında yer alan bilgilendirmede, futbolcuların dün rutin koronavirüs testinden geçirildiği ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu Fernandez'in koronavirüs olabileceği şüphesiyle evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

    Fernandez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve takımdaki diğer futbolcuların testlerinin negatif sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı.

    Savunma oyuncusu Giorgi Jikia ve kaleci Marinato Guilherme'nin testlerindeki şüpheli sonuçlar nedeniyle bu futbolcuların da evinde karantinada bulunduğu aktarıldı.

    A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

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    Haberler Spor Rusya Milli Takımı'nda koronavirüs vakası: Mario Fernandez karantinaya alındı