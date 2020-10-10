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    • 10.10.2020 18:17
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    Son dakika: TFF'den ve müsabakalarında seyirci kararı: Locaların yüzde 50 kapasitesi kadar...

    Son dakika... , ve müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

    DHA
    TFF'den seyirci kararı!

    Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

    Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

    Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.
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    Haberler Spor Son dakika: TFF'den Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında seyirci kararı: Locaların yüzde 50 kapasitesi kadar...