Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe İstanbulspor saat kaçta ne zaman? Milli maç arası haftasında takımlar lig hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaşacak. Sarı lacivertli taraftarlar ise Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe İstanbulspor saat kaçta ne zaman?

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak.