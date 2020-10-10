Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe İstanbulspor saat kaçta ne zaman? Milli maç arası haftasında takımlar lig hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaşacak. Sarı lacivertli taraftarlar ise Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe İstanbulspor saat kaçta ne zaman?
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?
Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?
1. Bağlılık Rozetleri
2. Özel Emojiler
3. Günlük Antrenmanlar
4. Maç Günü Yayınlar
5. Eğlenceli İçerikler
6. Altyapı Maçları
7. Maç Özetleri
8. Vlog çekimleri
9. Kamera Arkaları
Beyaz (5 TL / ay):
Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi
Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji
Üyelere özel videolar
Günlük antrenmanlar
Üyelere özel canlı sohbete erişim
Fotoğraf ve durum güncellemeleri
Altyapı maçları
Sarı (15 TL / ay):
Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Yeni videolara daha erken erişim
Üyelere özel canlı yayın
Unutulmaz efsane maçlar
Paylaşım akışları
Lacivert (25 TL / ay):
Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Her ay canlı yayınlar
Videolarda üyelerden bahsetme
Kamera arkası videoları