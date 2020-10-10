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    • 10.10.2020 11:48
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    • 10.10.2020 11:51
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    maçı hangi kanalda? ne zaman?

    hangi kanalda? Hazırlık maçı ne zaman? Yaptığı yeni transferlerle performansı şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor’la karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekipte yeni transferlere yer verilmesi bekleniyor. Peki, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?

    Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe İstanbulspor saat kaçta ne zaman? Milli maç arası haftasında takımlar lig hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaşacak. Sarı lacivertli taraftarlar ise Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe İstanbulspor saat kaçta ne zaman?

    FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

    Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak.

    FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşma Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

    Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

    Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

    1. Bağlılık Rozetleri
    2. Özel Emojiler
    3. Günlük Antrenmanlar
    4. Maç Günü Yayınlar
    5. Eğlenceli İçerikler
    6. Altyapı Maçları
    7. Maç Özetleri
    8. Vlog çekimleri
    9. Kamera Arkaları

    Beyaz (5 TL / ay):

    Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

    Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

    Üyelere özel videolar

    Günlük antrenmanlar

    Üyelere özel canlı sohbete erişim

    Fotoğraf ve durum güncellemeleri

    Altyapı maçları

    Sarı (15 TL / ay):

    Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Yeni videolara daha erken erişim

    Üyelere özel canlı yayın

    Unutulmaz efsane maçlar

    Paylaşım akışları

    Lacivert (25 TL / ay):

    Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Her ay canlı yayınlar

    Videolarda üyelerden bahsetme

    Kamera arkası videoları
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    Haberler Spor Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe İstanbulspor saat kaçta ne zaman?