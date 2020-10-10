16 eksikle Erzurum önünde

Trabzon lige verilen milli arada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Bordo-Mavililer'de sakat ve milli takımda olan oyuncular nedeniyle 16 eksik bulunuyor. Yeni transfer Djaniny de lisansı çıkmadığı için Erzurum'a götürülmedi.
HUGO KAFİLEDE YER ALDI
Karadeniz Fırtınası'nda Vitor Hugo, Erzurumspor maçının kadrosunda yer aldı. Oynaması bekleniyor.
HUGO KAFİLEDE YER ALDI
Karadeniz Fırtınası'nda Vitor Hugo, Erzurumspor maçının kadrosunda yer aldı. Oynaması bekleniyor.