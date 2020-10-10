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    • Spor
    • 10.10.2020 Gazete
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    16 eksikle önünde

    lige verilen milli arada deplasmanda spor ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Bordo-Mavililer'de sakat ve olan oyuncular nedeniyle 16 eksik bulunuyor. Yeni Djaniny de lisansı çıkmadığı için Erzurum'a götürülmedi.

    16 eksikle Erzurum önünde
    Trabzon lige verilen milli arada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Bordo-Mavililer'de sakat ve olan oyuncular nedeniyle 16 eksik bulunuyor. Yeni Djaniny de lisansı çıkmadığı için 'a götürülmedi.




    HUGO KAFİLEDE YER ALDI
    Fırtınası'nda Vitor Hugo, Erzurumspor maçının kadrosunda yer aldı. Oynaması bekleniyor.
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    Haberler Spor 16 eksikle Erzurum önünde