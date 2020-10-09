Dünya devi Almanya'ya adeta futbol dersi veren ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Milli Takım herkesi kendisine hayran bıraktı. Karşılaşmaya geniş yer ayıran Alman basını, Ay-Yıldızlılar için övgü dolu ifadeler kullandı. Gazeteler, "Türkler hem inatçı hem savaşçı hem de teknik bir takım olmuş. Her dakika bunu hissettirdiler" yorumunu yaptı.
YILDIZ İSİMLER DİNLENDİRİLDİ
Alman basını, Milliler'in Burak, Çağlar ve Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere birçok yıldızını dinlendirdiğine de dikkat çekti ve "Euro 2020'de herkes için büyük tehditler" dedi.
EFECAN, OZAN VE KENAN!
Maç yorumlarında Efecan, Ozan Tufan ve Kenan'ı ön plana çıkaran gazeteler en yüksek puanı bu üç isme verdi. Gazeteler Alman futbolcular ve Löw'e ise eleştiride bulundu.
SIRA DIŞI BİR MÜCADELE OLDU
Der Spiegel, "Sıra dışı bir maçtı. Löw artık kazanamıyor" derken, "Kicker, "Almanya aynı İsviçre ve İspanya maçlarındaki gibi üstünlüğü koruyamadı. Löw çaresiz kaldı" diye yazdı.