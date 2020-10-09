EFECAN, OZAN VE KENAN!

Maç yorumlarında Efecan, Ozan Tufan ve Kenan'ı ön plana çıkaran gazeteler en yüksek puanı bu üç isme verdi. Gazeteler Alman futbolcular ve Löw'e ise eleştiride bulundu.

SIRA DIŞI BİR MÜCADELE OLDU

Der Spiegel, "Sıra dışı bir maçtı. Löw artık kazanamıyor" derken, "Kicker, "Almanya aynı İsviçre ve İspanya maçlarındaki gibi üstünlüğü koruyamadı. Löw çaresiz kaldı" diye yazdı.