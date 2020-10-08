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    • 09.10.2020 05:41
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    play-off finalistleri belli oldu

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı. Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden , , , İzlanda, , İskoçya, ve Slovakya adını finale yazdırdı.

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    EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı. Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden , , , İzlanda, , İskoçya, ve Slovakya adını finale yazdırdı.

    12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar bileti alacak.

    Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

    Gürcistan-Belarus: 1-0

    Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1

    Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmamış kabul edilen zamanda atılan golle)

    İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)

    Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)

    Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)

    Bulgaristan-Macaristan: 1-3

    İzlanda-Romanya: 2-1.

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    Haberler Spor EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu