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    • Spor
    • 09.10.2020 Gazete
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    adını finale yazdırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’nda mücadele eden Altı Kız , yarı final maçında ’ı 3-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. , bugün finalde ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00’de başlayacak.

    Filenin Sultanları adını finale yazdırdı

    'nda mücadele eden Altı Kız , yarı final maçında 'ı 3-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. , bugün finalde ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

    Lİ YALÇIN FORMAYI VERMİYOR!
    İzmir temsilcisi Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan bu sezon teknik direktör İlhan Palut'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı... Sarı-Kırmızılıların gözbebeği olan ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı.

    DG. SİVASSSPOR DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
    süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da ve futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için dan kramponlarıyla fotoğraf paylaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın önemine dikkat çekildi.

    ÜNLÜ BASKETBOLCU PONDEXTER KAYIP!
    ve formaları ile ülkemizde boy gösteren Cappie Pondexter'in kaybolduğu haberleri gündemi sarstı. ABD medyası Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığı ve polisin soruşturma başlattığını yazdı. WNBA yıldızının telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı. Basketbolseverler, Pondexter'in durumunu merak ediyor.

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    Haberler Spor Filenin Sultanları adını finale yazdırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)