Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı final maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları, bugün finalde Rusya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

GÖZTEPELİ YALÇIN FORMAYI VERMİYOR!

İzmir temsilcisi Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan bu sezon teknik direktör İlhan Palut'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı... Sarı-Kırmızılıların gözbebeği olan ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı.

DG. SİVASSSPOR DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın önemine dikkat çekildi.

ÜNLÜ BASKETBOLCU PONDEXTER KAYIP!

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları ile ülkemizde boy gösteren Cappie Pondexter'in kaybolduğu haberleri gündemi sarstı. ABD medyası Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığı ve polisin soruşturma başlattığını yazdı. WNBA yıldızının telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı. Basketbolseverler, Pondexter'in durumunu merak ediyor.