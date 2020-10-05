Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.10.2020 19:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2020 19:18
    ABONE OL

    Son dakika: ettiğini duyurdu

    Son dakika haberi... , 'ın takımından ettiğini duyurdu. Twitter'dan transfere ilişkin video paylşan sarı-lacivertli ekip "Ailemize hoş geldin Dimitris Pelkas!" ifadelerine yer verdi.

    , 'ın takımından ettiğini duyurdu. Twitter'dan transfere ilişkin video paylşan sarı-lacivertli ekip "Ailemize hoş geldin Dimitris Pelkas!" ifadelerine yer verdi.

    3+1 YILLIK SÖZLEŞME
    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti.

    Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Dimitris Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu