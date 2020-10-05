Haberler Galeri Spor Son dakika: Süper Lig 2020-21 sezonu transfer raporu! Kim geldi kim gitti? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika: Süper Lig 2020-21 sezonu transfer raporu! Kim geldi kim gitti? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine saatler kala takımlar birçok isimle sözleşme imzaladı. Transferde ligin dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına yaptıkları takviyelerle ön plana çıkarken son anlarda flaş transferler art arda geldi. Peki 4 büyük takım şu ana kadar hangi isimleri kadrosuna kattı? Hangi isimlerle yollarını ayrıldı? İşte ligin devlerinin transfer raporu...

05.10.2020 18:42 - Son Güncelleme: 05.10.2020 18:44
Son dakika: Süper Lig 2020-21 sezonu transfer raporu! Kim geldi kim gitti? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine saatler kala takımlar birçok isimle sözleşme imzaladı.

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Son dakika: Süper Lig 2020-21 sezonu transfer raporu! Kim geldi kim gitti? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda transferde ligin dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına yaptıkları takviyelerle ön plana çıkarken son anlarda flaş transferler art arda geldi.

Son dakika: Süper Lig 2020-21 sezonu transfer raporu! Kim geldi kim gitti? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Peki 4 büyük takım şu ana kadar hangi isimleri kadrosuna kattı? Hangi isimlerle yollarını ayrıldı?

İşte ligin devlerinin transfer raporu... (Kiralık gönderilen isimler listeye dahil edilmemiştir).

Son dakika: Süper Lig 2020-21 sezonu transfer raporu! Kim geldi kim gitti? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Süper Lig 2020-21 sezonu transfer raporu! Kim geldi kim gitti? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

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