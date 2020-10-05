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    • 05.10.2020 21:06
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    Son dakika: ini açıkladı

    Son dakika haberi... Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

    Beşiktaş transferi açıkladı

    Son dakika haberine göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Twitter'daki resmi hesabından Rachid Ghezzal'iyi transfer ettiklerini duyurdu. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde anlaşamaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Rachid Ghezzal'ın transferine noktayı koydu.

    Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır.

    Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

    Beşiktaş JK"

    Son dakika haberinin detayları az sonra...
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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferini açıkladı