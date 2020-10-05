Son dakika haberine göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Twitter'daki resmi hesabından Rachid Ghezzal'iyi transfer ettiklerini duyurdu. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde anlaşamaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Rachid Ghezzal'ın transferine noktayı koydu.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;