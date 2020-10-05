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    • 05.10.2020 21:57
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    Son dakika: li oyuncu 'ü kiralık olarak kadrosuna kattı

    Son dakika haberi..., 'den orta saha oyuncusu 'ü kiraladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

    Başakşehir'den Türüç hamlesi

    Son dakika haberi..., 'den orta saha oyuncusu 'ü kiraladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Spor Son dakika: Medipol Başakşehir Fenerbahçeli oyuncu Deniz Türüç'ü kiralık olarak kadrosuna kattı