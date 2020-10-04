Son olarak Arjantinli yıldız Diego Perotti'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir kaç görüştüğümüz kişiler var. Transfer olacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullanarak müjdeyi vermişti. Orta saha mevkisine hücum özellikleri yüksek bir ismi transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süredir Bakasetas'a ilgisini sürdürüyordu. Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Yunan futbolcunun transferinde ciddi bir adım atıldı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI!

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bakasetas'ın bonservisini elinde bulunduran Aytemiz Alanyaspor'a resmi teklifini yaptı. Öte yandan Yunan futbolcunun menajerinin kulüp binasına geldiği ve sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmeler yapacağı belirtildi.