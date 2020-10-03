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    • 04.10.2020 01:58
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    Son dakika: 'yu 'a bildirdi

    Son dakika haberi... Kulübü, forvet oyuncusu 'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını 'na () bildirdi. Bordo mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin , üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

    DHA
    Trabzonspor Semedo'yu KAP'a bildirdi

    Son dakika haberi... Kulübü, forvet oyuncusu 'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını 'na () bildirdi. Bordo mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin , üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

    Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel cu Jorge ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

    2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
    2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
    2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
    Futbolcunun bir başka kulübe olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.

    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

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