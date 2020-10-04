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    • Spor
    • 04.10.2020 Gazete
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    Başkanı ’ye çıkarma yaptı! " kökünden değişmeli"

    Başkanı , maçındaki hakem hataları sonrası dün binasına Başkan Yardımcısı ve ’le birlikte çıkarma yaptı. Ancak TFF Başkanı ile görüşemedi. Ağaoğlu, yaptığı açıklama ile ’yi ağır sözlerle eleştirdi.

    MHK kökünden değişmeli

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçındaki hakem hataları sonrası dün TFF binasına Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp'le birlikte çıkarma yaptı. Ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşemedi. Ağaoğlu, yaptığı açıklama ile MHK'yi ağır sözlerle eleştirdi.

    ÇOK BÜYÜK ZARAR GÖRECEKTİR
    İşte Ağaoğlu'nun sözleri: 'Bu sistem devam ettiği takdirde Türk futbolu büyük zarar görecektir. 4 MHK değişiyorsa ve hala bu hataları yapılıyorsa bu kökten çözülmeli. Gerekirse FIFA, UEFA ve AİHM..."

    SONUNA KADAR PEŞİNDEYİZ
    "Nereye kadar gidecekse oraya kadar gideceğiz. Bu davanın sonuna kadar peşinde olacağız. Merkez Hakem Kurulu ve hakem camiasının yapısının kökten çözülmesi lazım"

    YÖNETMESİ MÜMKÜN DEĞİL!
    "Birinin yönlendirmesiyle oluşacak her kurum premature doğmuştur. Böyle bir kurumun da ülke futbolunu yönetmesi mümkün değil. Sorun gerçekten büyük bir sorun. Emekler var, alın teri var!"
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    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TFF’ye çıkarma yaptı! "MHK kökünden değişmeli"