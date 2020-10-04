SONUNA KADAR PEŞİNDEYİZ

"Nereye kadar gidecekse oraya kadar gideceğiz. Bu davanın sonuna kadar peşinde olacağız. Merkez Hakem Kurulu ve hakem camiasının yapısının kökten çözülmesi lazım"

YÖNETMESİ MÜMKÜN DEĞİL!

"Birinin yönlendirmesiyle oluşacak her kurum premature doğmuştur. Böyle bir kurumun da ülke futbolunu yönetmesi mümkün değil. Sorun gerçekten büyük bir sorun. Emekler var, alın teri var!"