Bakasetas kimdir, kaç yaşında, nereli? Bakasetas hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyunculardan birisi olan Bakasetas'ın kariyeri merak konusu oldu. İki sezondur Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken Bakasetas'ın kariyeri başarılarla dolu. İşte, Bakasetas kimdir sorusunun yanıtı!

BAKASETAS KİMDİR?

28 Haziran 1993 Yunanistan doğumlu olan Anastasios Bakasetas, milli takım formasını bugüne kadar 21 kez terletti. Forvet arkasında görev yapan ve aynı zamanda her iki kanatta da oynayabilen Anastasios Bakasetas, futbol eğitimini Asteras Tripoli kulübünden aldı. 25 yaşındaki sol ayaklı futbolcu, kariyeri boyunca Yunanistan'ın dışına çıkmadı. Anastasios Bakasetas geçmiş dönemlerde Thrasyvoulos, Aris Selanik, Asteras Tripoli, Panionios ve AEK formaları giydi. Yunan futbolcu bu sezon AEK ile çıktığı 30 maçta 9 gole doğrudan katkı sağlarak 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Forvet ve ihtiyaç halinde sağ-sol kanat mevkilerinde forma giyebilen Bakasetas, 1,81 boyunda ve sol ayağına hakimdir.