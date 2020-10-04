Kasımpaşa GS saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa GS saat kaçta? Süper Lig'de Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa olacak. Sarı kırmızılı ekip zorlu Kasımpaşa deplasmanında mutlak 3 puanı hedefliyor. Avrupa kupalarından elenen Galatasaray ligde şampiyonluk hedefine ulaşmak için seri galibiyetlere başlamak istiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig 4. hafta karşılaşması Kasımpaşa – Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Atyaç, Sadiku, Pavelka, Varga, Hajradinovic, Carius
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Donk, Etebo, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne
GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan'ın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
LİGDE 33. MÜCADELE
İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.
Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.
Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.