Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, iki tarafın anlaşma sağladığı ve imzaları atmak için birkaç detay kaldığı ifade edildi.

Neymar, Cavani ve Mbappe gibi isimlerin ardından PSG'de gözden düşen ve Alman pasaportu da bulunan Eric Maxim Choupo Moting, daha önce Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke ve PSG'de forma giymişti.