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    • 04.10.2020 13:37
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    ve peşindeydi! Choupo Moting dünya devine imza atıyor

    Kısa süre önce ve 'nin gündemine gelen PSG'nin eski golcüsü Eric Maxim Choupo Moting'in Alman devi Bayern Münih ile sözleşme imzalamak üzere olduğu iddia edildi.

    fotomac.com.tr

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir süre önce transfer gündemine aldığı Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting sürpriz bir transfere imza atmak üzere...

    Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona erdiğinden beri kulüpsüz olan 31 yaşındaki forvet, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor.

    Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, iki tarafın anlaşma sağladığı ve imzaları atmak için birkaç detay kaldığı ifade edildi.

    Neymar, Cavani ve Mbappe gibi isimlerin ardından PSG'de gözden düşen ve Alman pasaportu da bulunan Eric Maxim Choupo Moting, daha önce Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke ve PSG'de forma giymişti.
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    Haberler Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi! Choupo Moting dünya devine imza atıyor