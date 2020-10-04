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    • 04.10.2020 13:25
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    'a sambacı ön libero! Wellington'un menajeri İstanbul'da

    Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala golcü arayışını sürdüren , sürpriz bir hamle yaparak Sambacı ön libero Wellington için devreye girdi.

    Beşiktaş'a sambacı ön libero! Menajeri İstanbul'da

    Transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden 'ta sürpriz bir isim öne çıktı. Sağ bek mevkisini Rosier ile güçlendiren ve Aboubakar'ın yanına bir golcü takviyesi yapması beklenen siyah-beyazlıların, transferin kapanmasına sayılı günler kala Brezilyalı ön libero oyuncusu Wellington için devreye girdiği iddia edildi.

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI
    Brezilya basınında yer alan Ajans'un derlediği e göre; Siyah-beyazlı takım, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen Wellington () ile görüşmelere başladı.

    MENAJERİ İSTANBUL'DA
    Haberde, oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'da olduğu belirtildi. Öte yandan Kara Kartal'ın ön libero oyuncusu için 500 bin euro teklif ettiği öğrenildi.

    29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Aralık ayında sona eriyor. Kulübü, Wellington'u satıp gelir elde etmek istiyor.

    Daha önce Sao Paulo, Internacional, Vasco da Gama gibi takımlarının da formasını giyen Brezilyalı oyuncu; bu sezon Athletico ile 15 maça çıktı ve skor üretemedi.

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