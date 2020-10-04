Transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş'ta sürpriz bir isim öne çıktı. Sağ bek mevkisini Rosier ile güçlendiren ve Aboubakar'ın yanına bir golcü takviyesi yapması beklenen siyah-beyazlıların, transferin kapanmasına sayılı günler kala Brezilyalı ön libero oyuncusu Wellington için devreye girdiği iddia edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya basınında yer alan Ajansspor'un derlediği haberlere göre; Siyah-beyazlı takım, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen Wellington (Wellington Aparecido Martins) ile görüşmelere başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Haberde, oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'da olduğu belirtildi. Öte yandan Kara Kartal'ın ön libero oyuncusu için 500 bin euro teklif ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Aralık ayında sona eriyor. Kulübü, Wellington'u satıp gelir elde etmek istiyor.



Daha önce Sao Paulo, Internacional, Vasco da Gama gibi takımlarının da formasını giyen Brezilyalı oyuncu; bu sezon Athletico ile 15 maça çıktı ve skor üretemedi.