Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı- Lacivertliler evinde konuk ettiği Karagümrük'ü 2-1 yenerek 2 hafta sonra galip gelmeyi başardı. 7'de Sosa'nın kullandığı serbest atışta Lemos'un yaptığı kafa vuruşta top üst direkten geri döndü.
SAMATTA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Maçın 25. dakikasında Caner Erkin'in köşe atışında ön direkte topla buluşan Samatta bomboş pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
SALİBUR 2 TEHLİKE YAŞATTI
Ndao' nun 42'de yaptığı ortada kaleci Altay topu kornere çeldi. 51'de Salibur'un çektiği şutta top kornere gitti. 68'de Sosa'nın ortasında Samatta kafayla fark ikiye çıktı: 2-0.
ALTAY PENALTIYI KURTARDI
Maçın 78. dakikasında Sabo penaltıdan skoru 2-1 yaptı. 86'da Lemos Sabo'yu düşürdü ve kırmızı kart gördü. Sabo'nun kullandığı penaltıyı Altay kurtardı. Maçı F.Bahçe 2-1 kazandı.