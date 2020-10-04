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    • Spor
    • 04.10.2020 Gazete
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    panteri Altay kurtardı Tanzanya canavarı Samatta attı! Karagümrük'ü yıktı

    Karşılaşmaya oldukça baskılı başlayan , 24. dakikada 'in etkili köşe vuruşunda Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçti. Daha sonra skoru koruyan sarı-lacivertli ekip, yine Samatta'nın 68. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe, 77. dakikada Sabo'nun penaltıdan attığı gole engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Kadıköy panteri Tanzanya canavarı

    Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı- Lacivertliler evinde konuk ettiği Karagümrük'ü 2-1 yenerek 2 hafta sonra galip gelmeyi başardı. 7'de Sosa'nın kullandığı serbest atışta Lemos'un yaptığı kafa vuruşta top üst direkten geri döndü.

    SAMATTA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
    Maçın 25. dakikasında Caner Erkin'in köşe atışında ön direkte topla buluşan Samatta bomboş pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

    SALİBUR 2 TEHLİKE YAŞATTI
    Ndao' nun 42'de yaptığı ortada kaleci Altay topu kornere çeldi. 51'de Salibur'un çektiği şutta top kornere gitti. 68'de Sosa'nın ortasında Samatta kafayla fark ikiye çıktı: 2-0.

    ALTAY PENALTIYI KURTARDI


    Maçın 78. dakikasında Sabo penaltıdan skoru 2-1 yaptı. 86'da Lemos Sabo'yu düşürdü ve kırmızı kart gördü. Sabo'nun kullandığı penaltıyı Altay kurtardı. Maçı F.Bahçe 2-1 kazandı.
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    Haberler Spor Kadıköy panteri Altay kurtardı Tanzanya canavarı Samatta attı! Fenerbahçe Karagümrük'ü yıktı