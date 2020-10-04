Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma 6-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sol kanatta rakip oyuncudan kazandığı topu Bareiro, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
18. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası ortasına Davidson'dan önce Hatayspor defansı uzaklaştırmak istedi. Bakasetas, ceza sahası dışında önüne gelen topu, gelişine sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-0
23. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahası içinde Bareiro'ya çıkardı. Bareiro'nun arka direğe gönderdiği topu Davidson kaleye göndermek istedi. Kaleci Munir'in çıkardığı topu Davidson kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0
34. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca, topu ceza sahası içindeki Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği topu Bareiro filelerle buluşturdu: 3-0
45+2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Moubandje, Davidson ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
61'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahada rakibini geçerek topu ceza sahası içindeki Bareiro'ya verdi. Bareiro kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci topu dışarı gönderdi.
67'nci dakikada Alanyaspor yarı sahasında topu kapan Davidson tek başına Hatayspor ceza sahasına kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson topu ağlara gönderdi: 5-0.
78'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Berkan'ın uzun pasında topla buluşan Babacar, topu ceza sahası içine taşıdı. Babacar'ın altı pasın içindeki pas verdiği Davidson bitirici vuruşu yaptı ve topu filelere yolladı: 6-0.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.