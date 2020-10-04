45+2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Moubandje, Davidson ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

61'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahada rakibini geçerek topu ceza sahası içindeki Bareiro'ya verdi. Bareiro kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci topu dışarı gönderdi.