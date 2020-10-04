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    • 04.10.2020 13:35
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    • 04.10.2020 13:35
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    Denizli - | CANLI

    Süper Lig'in 4'üncü haftasında Denizli, 'u ağırlıyor. ile Konyaspor arasındaki bu maçı takvim.com.tr'de canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Denizlispor - Konyaspor | CANLI

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Denizli ile Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

    DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    - Konyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

    DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'İ
    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Recep, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Kravets

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