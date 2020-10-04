Denizlispor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Denizlispor ile Konyaspor Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.
DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Konyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'İ
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Recep, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Kravets