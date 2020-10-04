Beşiktaş Gençlerbirliği saat kaçta? BJK Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta?

BJK Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Gençlerbirliği saat kaçta? Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği saat kaçta ne zaman? İşte nefes kesecek maçla ilgili detaylı bilgiler…
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ SAAT KAÇTA?
4 Ekim günü saat 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu
93. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş 'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.
5 MAÇTA TEK GALİBİYET
Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla aldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybetti.
BEŞİKTAŞ'TAKİ EKSİKLER
Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou'nun yarın oynanacak mücadelede de görev alması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Jeremain Lens ile Umut Nayir de forma giyemeyecek.