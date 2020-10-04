Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadele Ankara temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın tek golü 8. dakikada Gençlerbirliği adına Ruman golcü Bogdan Stancu'dan geldi.





Bu sonuçla Beşiktaş, maç fazlasıyla 4 puanla 14. sırada yer alırken Gençlerbirliği, aynı puanla 13. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta bay geçecek ve sonraki hafta Denizlispor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Denizlispor'u evinde ağırlayacak.

3 PUANA HASRET KALDI

Öte yandan Beşiktaş, Gençlerbirliği müsabakası ile beraber oynadığı son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı.

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenilen Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da mağlubiyetten kurtulamadı.

Beşiktaş, ligde 4. hafta sonunda 4 puan toplayabildi.

PAOK ve Rio Ave ile oynadığı Avrupa kupası maçlarında da galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, böylelikle 6 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.





SERGEN YALÇIN'IN BU SEZON KULÜBEDE GALİBİYETİ YOK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecinde takımının başında yer alamayan Sergen Yalçın, bu sezon galibiyet görmedi.

Siyah-beyazlı takımın başında PAOK maçına çıkan Yalçın, Yunan ekibine 3-1 yenilirken daha sonra oynana Rio Ave ve Konyaspor maçlarında kulübede görev yaptı. Beşiktaş bu maçların tümünde sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın puan aldığı Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ise yardımcı antrenör Murat Şahin kulübede yer almıştı.

NOBRE İLK GALİBİYETİNİ ESKİ TAKIMINA KARŞI ALDI

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, kırmızı-siyahlı takımla ilk galibiyetini eski takımı karşısında yaşadı.

Ligde bir haftayı bay geçen, oynadığı ilk iki maçta ise birer yenilgi ve beraberlik alan başkent temsilcisi, bu sezonki ilk 3 puanını Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek kazandı. Bu galibiyet Nobre'nin profesyonel teknik adamlık kariyerindeki ilk 3 puanı da oldu.



GENÇLERBİRLİĞİ, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA 20 YIL SONRA KAZANDI

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Vodafone Park'ta Bogdan Stancu'nun golüyle 3 puanı alan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 20 Aralık 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.

Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe'de ilk 3 puan sevincini yaşadı.