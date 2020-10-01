Sol beke Marlon hamlesini yapmasına rağmen şu ana kadar beklediğini bulamayan Trabzonspor'dan flaş bir atak geldi. Bordo- Mavililer, Le Havre formasını giyen Umut Meraş için düğmeye bastı. Yönetim milli futbolcumuzun kulübü Le Havre ile görüşmelere başladı.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER
Alınan bilgilere göre Trabzonspor, Fransız kulübüne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Le Havre'nin düşünmek için süre istediği ifade edildi.
UMUT ARTIK 2. LİGİ İSTEMİYOR
Umut Meraş'ın kariyerini artık Fransa 2. Ligi'nde sürdürmek istemediği ve Trabzonspor formasını giymeye çok sıcak baktığı da öğrenildi.
MİLLİ TAKIM'IN DEĞİŞİLMEZİ
İki sezon önce Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olan Umut Meraş, Euro 2020 vizesini alan Milli Takımımız'ın değişilmez isimlerindendi.
3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Umut Meraş bu sezon Fransa 2. Ligi'nde Le Havre formasıyla 3 maçta görev yaptı. Toplam 263 dakika sahada kalan milli futbolcumuz takımına gol veya asist katkısı yapamadı.