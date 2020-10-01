Sol beke Marlon hamlesini yapmasına rağmen şu ana kadar beklediğini bulamayan Trabzonspor'dan flaş bir atak geldi. Bordo- Mavililer, Le Havre formasını giyen Umut Meraş için düğmeye bastı. Yönetim milli futbolcumuzun kulübü Le Havre ile görüşmelere başladı.