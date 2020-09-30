EROL BULUT İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM

Erol Bulut ile çalışmayı çok istediğini dile getiren Cisse, "Ancak henüz bir anlaşma yok. Görüşmeye geldim. Fiziksel durumumla ilgili bir sıkıntı yok" dedi. "Beşiktaş ile görüştün mü" sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu, "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı, Fenerbahçe için buradayım" yanıtını verdi.