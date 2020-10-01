Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo, Lizbon'dan İstanbul'a geldi. Golcü oyuncu Trabzon'a giderek son görüşmeleri yapacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

DJANINY KİMDİR?

21 Mart 1991 yılında Santa Cruz'da dünyaya gelen Djaniny, Santrafor pozisyonunda oynuyor. 190 cm boyu bulunan Djaniny, sağ ayağını etkili kullanıyor. Futbol yaşamına 2011-2012 sezonunda Velense'de başlayan Djaniny, 294 maçta 99 gol, 33 asist kaydetti. Al-Ahli forması giyen futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro. Djaniny 2017-2018 yılında Meksika Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu.