



ASLAN 2. YARIDA YIKILDI

Mücadelenin 2. yarısına iyi başlayan ekip Galatasaray olsa da, golleri bulan Rangers oldu. Ev sahibi Rangers, 52. dakikada Arfield ile öne geçti.

İlk golün ardından ataklarını sıklaştıran Rangers, Galatasaray savunmasını bir kez daha gafil avladı. Ev sahibi Rangers, 59. dakikada Tavernier'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Son dakikalara kadar pes etmeyen Galatasaray, Marcao ile 87. dakikada farkı 1'e indirdi.

Sarı kırmızılılar, Marcao'nun golünün ardından ataklarına devam etse de skoru eşitleyemedi. İskoçya'da 2-1 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



Stat: Ibrox

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Babel, Falcao