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    • 01.10.2020 20:43
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    Glasgow Rangers- | CANLI ANLATIM

      play-off turu maçında , İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Glasgow Rangers-Galatasaray mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Rangers-Galatasaray | CANLI

    , play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.

    Glasgow kentindeki İbrox Stadı'nda oynanacak maçı Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.



    İLK 11'LER

    RANGERS:     Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos

    GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, , Emre, Feghouli, Babel, Falcao



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