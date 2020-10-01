Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.
Glasgow kentindeki İbrox Stadı'nda oynanacak maçı Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
İLK 11'LER
RANGERS: Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre, Feghouli, Babel, Falcao
UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers-Galatasaray | CANLI ANLATIM
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Glasgow Rangers-Galatasaray mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.