Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe, takviyelerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, Mbwana Samatta'nın ardından Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet hattını iyice güçlendirdi.

EROL BULUT'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Senegalli santrforun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 35 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da 2 sezonda 65 maça çıkarken, 42 kez fileleri havalandırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atan Cisse, Alexander Sörloth'un ardından gol krallığında 2. sırayı elde etmişti.