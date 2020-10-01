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    • 01.10.2020 15:58
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    Son dakika: transferini resmen duyurdu

    Son dakika haberine göre transfer sezonunun en hareketli takımı , Samatta'dan sonra ikinci golcüsünü de resmen açıkladı. Sarı lacivertli ekip son olarak Alanya'da forma giyen Senegalli golcü transferini duyurdu.

    Transfer döneminin flaş ekibi , takviyelerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, Mbwana Samatta'nın ardından 'yi de kadrosuna katarak forvet hattını iyice güçlendirdi.

    EROL BULUT'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ
    Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Alanya'da forma giyen Senegalli santrforun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 35 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da 2 sezonda 65 maça çıkarken, 42 kez fileleri havalandırmıştı.

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atan Cisse, Alexander Sörloth'un ardından gol krallığında 2. sırayı elde etmişti.

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