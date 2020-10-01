Fenerbahçe bir bomba daha patlatıyor. Kısa süre önce Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, Papiss Cisse'yi de bitiriyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği Senegalli yıldızla temasları hızlandıran yönetim dün dev bir adım attı.
YÖNETİM İSTANBUL'A ÇAĞIRDI
İstanbul'a davet edilen Papiss Cisse öğlen saatlerinde Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Yüz yüze yapılan kritik görüşmede tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
1+1 YILLIK İMZA ATACAK
Emre Belözoğlu'nun bugün Cisse ile yine görüşeceği ve ardından işin resmiyete döküleceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre 35 yaşındaki yıldız 1+1 yıllık imza atacak.
900 BİN EURO ÖNERİLDİ
Fenerbahçe'nin Cisse'ye yıllık önerdiği ücretin ise 900 bin Euro olduğu iddia edildi. Kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Senegalli yıldızın, 900 bin Euro'ya da sıcak baktığı konuşuluyor.