1+1 YILLIK İMZA ATACAK

Emre Belözoğlu'nun bugün Cisse ile yine görüşeceği ve ardından işin resmiyete döküleceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre 35 yaşındaki yıldız 1+1 yıllık imza atacak.

900 BİN EURO ÖNERİLDİ

Fenerbahçe'nin Cisse'ye yıllık önerdiği ücretin ise 900 bin Euro olduğu iddia edildi. Kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Senegalli yıldızın, 900 bin Euro'ya da sıcak baktığı konuşuluyor.