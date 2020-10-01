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    • 01.10.2020 19:27
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    Son dakika: 'in rakipleri belli oluyor! İşte Şampiyonlar Ligi | CANLI

    Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor. Temsilcimiz 'in 4'üncü torbada yer aldığı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştiriliyor. Kura çekimindeki son gelişmeleri canlı takip edebilirsiniz...

    Başakşehir'in rakipleri belli oluyor!

    Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar UEFA'nın Cenevre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirleniyor.

    Temisilcimiz Başakşehir'in 4. torbada yer aldığı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alıyor. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

    A GRUBU

    Bayern Münih
    Atletico Madrid
    Salzburg
    Lokomotif Moskova

    B GRUBU:

    Real Madrid
    Shakhtar Donetsk
    Inter
    Borussia Mönchengladbach

    C GRUBU

    Porto
    Manchester City
    Olympiakos
    Marsilya

    D GRUBU:

    Liverpool
    Ajax
    Atalanta
    FC Midtjylland

    E GRUBU:

    Sevilla
    Chelsea
    Krasnodar
    Rennes

    F GRUBU:

    Zenit
    Borussia Dortmund
    Lazio
    Club Brugge

    G GRUBU:

    Juventus
    Barcelona
    Dinamo Kiev
    Ferencvaros

    H GRUBU:

    PSG
    Manchester United
    RB Leipzig
    Başakşehir

    Saat 18:00'de başlayan kura çekiminde torbalar şu şekilde:

    1. Torba

    Bayern Münih
    Sevilla
    Real Madrid
    Liverpool
    Juventus
    Paris Saint-Germain
    Zenit
    Porto

    2. Torba

    Barcelona
    Atletico Madrid
    Manchester City
    Manchester United
    Shakhtar Donetsk
    Dortmund
    Chelsea
    Ajax

    3. Torba

    RB Leipzig
    Inter
    Lazio
    Atalanta
    Olympiakos
    Dinamo Kiev
    Salzburg
    Krasnodar

    4. Torba

    Başakşehir
    Lokomotiv Moskova
    Olympique Marsilya
    Club Brugge
    Borussia Mönchengladbach
    FC Midtjylland
    Stade Rennes
    Ferencvaros
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    Haberler Spor Son dakika: Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI