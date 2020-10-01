Rangers Galatasaray maçı şifresiz canlı HD izle: Süper Lig'e 2/2 başlayan, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de önce Neftçi Bakü, arkasından da Hajduk Split'i deviren Galatasaray, gruplara kalmak için play-off turunda Rangers ile eşleşmişti. İskoç temsilcisi Rangers bu sezon ki Avrupa heyecanında ilk turda Lincoln Red takımını 5-0, bir sonraki turda ise Willem II takımını 4-0 ile geçerek bir üst turda yer aldı. Galatasaray ise ilk turda Neftçi Bakü takımını 3-1, bir sonraki turda ise Hajduk Split takımını 2-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise Galatasaray'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı... Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i geçip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı. Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önüne geçti. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak.
Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta Rangers Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.
TEVE 2 FREKANS BİLGİLERİ
TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
TURKSAT 4A42 ° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6Modülasyon DVB S2-8PSk
TEVE2 KAÇINCI KANALDA?
TURKSAT KABLO TV32. Kanal
TIVIBUIPTV SD yayını 356. kanalda
Uyduda SD yayını 356. kanalda
Uyduda HD yayını 62. kanalda
TURKCELL TV+32. Kanal
D-SMART 21. Kanal
DIGITURK 54. Kanal
TELEVİZYONA KANAL FREKANSI NASIL EKLENİR?
Televizyon kumandası üzerinde bulunan Menü tuşuyla giriş yapıldıktan sonra, ayarlar seçeneğine seçin. Yayın sekmesine giriş yapın ve oradan da Uzman Ayarları sekmesini seçin.
Manuel Ayarlama sekmesinden de Turksat 42E seçeneğini seçin.
Frekans sekmesine giriş yaparak, eklemek istediğiniz kanalın frekans değerlerini yazın.
Simge Hızı sekmesine giriş yaparak, ayarlamak istediğiniz kanalın simge hızı değerlerini yazın.
Polarite sekmesine giriş yaparak, eklemek istediğiniz kanal değerlerini ayarlayın.
Giriş yapmış olduğunuz tüm bilgilerden emin olduktan sonra Kaydet seçeneğine basın.
Ara seçeneğine basarak bekleyin, Tarama bitince Tamam seçeneğine basın
TURKCELL TV TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ
HD YAYIN İÇİN
Frekans: 12245
Polarizasyon: H – Yatay
Kapsama: Doğu
SR: 27500FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK
SD YAYIN İÇİN
42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
D SMART TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ
HD YAYIN İÇİN
Frekans: 12245
Polarizasyon: H – Yatay
Kapsama: Doğu
SR: 27500FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK
SD YAYIN İÇİN
42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
DİGİTURK TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ
HD YAYIN İÇİN
Frekans: 12245
Polarizasyon: H – Yatay
Kapsama: Doğu
SR: 27500FEC: 5/6Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK
SD YAYIN İÇİN
42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
UKRAYNA BİZİ GEÇTİ
Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise Galatasaray'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı... Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i geçip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı. Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önüne geçti.
Galatasaray ile birlikte Başakşehir ve Sivasspor'un bu sezon toplayacağı puanların hayati önemi buluyor. Sezonu 12. sırada bitiremezsek gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne, 13. sırada bitiremezsek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
Derbide takımının özellikle hücumda ortaya koyduğu performanstan memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala devreye girdi.
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