Rangers Galatasaray maçı şifresiz canlı HD izle: Süper Lig'e 2/2 başlayan, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de önce Neftçi Bakü, arkasından da Hajduk Split'i deviren Galatasaray, gruplara kalmak için play-off turunda Rangers ile eşleşmişti. İskoç temsilcisi Rangers bu sezon ki Avrupa heyecanında ilk turda Lincoln Red takımını 5-0, bir sonraki turda ise Willem II takımını 4-0 ile geçerek bir üst turda yer aldı. Galatasaray ise ilk turda Neftçi Bakü takımını 3-1, bir sonraki turda ise Hajduk Split takımını 2-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise Galatasaray'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı... Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i geçip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı. Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önüne geçti. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de