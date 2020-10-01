Galatasaray Rangers hangi kanalda? Gruplara kalma yolunda tam gaz ilerleyen Galatasaray bugün İskoçya'nın Rangers takımıyla mücadele edecek. Karşılaşmaya dair detayları merak eden izleyiciler ise bu kapsamda GS Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Galatasaray İskoçya'nın Rangers takımını elemesi durumunda gruplara kalacak.
GALATASARAY - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Rangers maçı 1 Ekim 2020 tarihinde TSİ 21.45'te başlayacak. Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanacak maç Teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
LETONYALI HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
KAZANAN TARAF GRUPLARA KALACAK
Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.
ARDA TURAN FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak.
Karşılaşma öncesinde uygulanan standart Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.
İKİ TAKIM DA SEZONA İYİ BAŞLADI
Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.
Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.
Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İskoçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.
GALATASARAY'IN RANGERS MAÇI KADROSU
Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Jesse Sekidika, bu maç öncesinde listeye dahil edildi.
Sarı-kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI YARIN BELLİ OLACAK
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
İskoç ekibi Rangers ile oynayacağı play-off turu maçını kazanması halinde gruplara kalacak Galatasaray ise yüksek ihtimalle 2. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılıların, UEFA ülke puanına göre belirlenen torbalara, çok düşük de olsa seribaşı girme ihtimali bulunuyor.
48 takımın dağıtılacağı 4 torbanın son şekli, play-off turu karşılaşmalarının ardından netleşecek. Çekiliş sonucu takımlar, dörderli 12 gruba ayrılacak.
22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.