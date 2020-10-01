Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'dan, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza'nın son durumu hakkında açıklama geldi.
Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 1, 2020
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Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
"Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır."