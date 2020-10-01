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    • 01.10.2020 18:08
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    • 01.10.2020 18:08
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    Son dakika: 'da ve FK maçı kadrosundan çıkarıldı

    'in 4. haftasında FK ile karşılaşacak olan , sakatlıkları bulunan ve 'yı maç kadrosundan çıkardı.

    Trabzon'da 2 isim Gaziantep maçında yok!

    'in 4. haftasında FK ile karşılaşacak olan 'dan, sakatlıkları bulunan ve 'nın son durumu hakkında açıklama geldi.



    Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

    "Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır."

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı