Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar UEFA'nın Cenevre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirlendi. İstanbul Başakşehir FK'nın H Grubu'daki rakipleri PSG, Manchester United ve RB Leipzig oldu.
Temisilcimiz Başakşehir'in 4. torbada yer aldığı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alıyor. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
A GRUBU
Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotif Moskova
B GRUBU:
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach
C GRUBU
Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D GRUBU:
Liverpool
Ajax
Atalanta
FC Midtjylland
E GRUBU:
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F GRUBU:
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G GRUBU:
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros
H GRUBU:
PSG
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir
Saat 18:00'de başlayan kura çekiminde torbalar şu şekilde:
1. Torba
Bayern Münih
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
Paris Saint-Germain
Zenit
Porto
2. Torba
Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Dortmund
Chelsea
Ajax
3. Torba
RB Leipzig
Inter
Lazio
Atalanta
Olympiakos
Dinamo Kiev
Salzburg
Krasnodar
4. Torba
Başakşehir
Lokomotiv Moskova
Olympique Marsilya
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
FC Midtjylland
Stade Rennes
Ferencvaros