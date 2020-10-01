Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta forma giyen yıldız oyuncu 1 gol atarken 7 de asist yaptı. Genç yıldız iki kanatta da oynayabiliyor. Arjantinli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14.5 milyon Euro. Genç yıldızın İngiliz ekibi Norwich City ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Philip Zinckernagel'le de ilgilendiği iddia ediliyor.