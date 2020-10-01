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    • Spor
    • 01.10.2020 Gazete
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    'de iddiası

    Bu yıl in şampiyonu olarak görülen , çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe, forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık ’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    Buendia iddiası

    Bu yıl transferin şampiyonu olarak görülen Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe, Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık Emiliano Buendia'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta forma giyen yıldız oyuncu 1 gol atarken 7 de asist yaptı. Genç yıldız iki kanatta da oynayabiliyor. Arjantinli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14.5 milyon Euro. Genç yıldızın İngiliz ekibi Norwich City ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

    Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Philip Zinckernagel'le de ilgilendiği iddia ediliyor.
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