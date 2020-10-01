7 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ!

Kariyerinde 414 maça çıkan Brezilyalı yıldız oyuncu 109 gol aterken 80 asiste imza attı. Giuliono, 2017 yılında Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

ANDERSON TALİSCA İDDİASI

Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Forvet ve kanat bölgesi için arayışlarda olan Kanarya'da Anderson Talisca ismi gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı yıldız Guangzhou'da oynuyor.