ÇITAYI YÜKSELTMEMİZ GEREKİR

"Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu istiyorum. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Buradan çıkarsak, sonraki grup aşamasından daha rahat çıkabileceğimize inanıyorum.

BABEL ARDA'YI ARATMAYACAK

"Arda aramızda olamasa da Babel onu aratmayacaktır. Saracchi'nin yokluğu bizi etkilese de Linnes sol ayaklı olmasına rağmen o bölgede elinden geleni yapıyor. Ona da güveniyorum"