Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Glasgow Rangers maçı öncesi yaptığı açıklamada mücadelenin önemine dikkat çekti. İşte Terim'in sözleri, "Rangers her haliyle önemli bir takım. Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi değil, bir Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum"
TEK MAÇLAR HER ŞEYE AÇIKTIR
"Seyirci olmasa da sahanın psikolojik avantajı olacak. Bunların üstesinden gelebilecek bir Galatasaray bekliyorum. Böyle maçların favorisi olmaz. Çünkü tek maçlar her sonuca açıktır."
ÇITAYI YÜKSELTMEMİZ GEREKİR
"Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu istiyorum. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Buradan çıkarsak, sonraki grup aşamasından daha rahat çıkabileceğimize inanıyorum.
BABEL ARDA'YI ARATMAYACAK
"Arda aramızda olamasa da Babel onu aratmayacaktır. Saracchi'nin yokluğu bizi etkilese de Linnes sol ayaklı olmasına rağmen o bölgede elinden geleni yapıyor. Ona da güveniyorum"